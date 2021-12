PSG vs. Mónaco EN VIVO: ver transmisión EN DIRECTO de la Ligue 1 vía Star Plus

PSG vs. Mónaco EN VIVO se enfrentan HOY domingo 12 de diciembre por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Parque de los Príncipes de París. El encuentro de los parisinos será televisado por ESPN (solo Argentina) y por el servicio streaming de Star Plus (Sudamérica).

Podrás seguir el minuto a minuto de este choque de la Ligue 1 a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes.

PSG vs. Mónaco: ficha del partido

Horarios y canales de la transmisión del PSG vs. Mónaco. Foto: Twitter Puntaje Ideal

La previa del PSG vs. Mónaco

PSG afrontará un duelo complicado cuando le toque recibir al Mónaco en el Parque de los Príncipes por la fecha 18 de la Ligue 1. El equipo de Lionel Messi recibe a un rival que se encuentra muy lejos de la pelea por el título, e incluso está fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino son líderes del torneo con 42 puntos y le sacan 11 unidades de ventaja al segundo lugar: Rennes.

Mientras tanto, Mónaco intentará dar la sorpresa y conseguir los tres puntos para subir hasta los primeros lugares de la tabla de posiciones. Actualmente, cuentan con 26 puntos.

¿A qué hora juega PSG vs. Mónaco por la Ligue 1?

El duelo entre PSG vs. Mónaco empezará a las 2.45 p. m. en el territorio peruano. Conoce la hora de inicio del partido de la Ligue 1 según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 1.45 a. m. (PT)

México: 12.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Cómo ver PSG vs. Mónaco EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Mónaco por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Mónaco?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Mónaco debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del PSG vs. Mónaco

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos o Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Ángel Di María. DT: Mauricio Pochettino.

Mónaco: Alexander Nübel; Axel Disasi, Guillermo Maripán, Benoit Badiashile, Ruben Aguilar; Youssouf Fofana, Jean Lucas, Caio Henrique, Aurelien Tchouameni; Kevin Volland y Wissam Ben Yedder. DT: Niko Kovac.