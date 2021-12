¡Campeono y me voy! Roque Santa Cruz se va del Olimpia tras ganar la Supercopa de Paraguay

Este domingo 12 de diciembre se jugó la final de la primera edición de la Supercopa de Paraguay, jornada en la que se enfrentaron dos grandes equipos del país guaraní: Olimpia vs. Cerro Porteño, y que dio como ganador absoluto al club franjeado, con un resultado a favor de 3-1. Precisamente, luego de coronarse campeón, el experimentado jugador paraguayo Roque Santa Cruz anunció que dejaría al conjunto decano, aunque no se retiraría del fútbol.

“ Seguiré jugando, pero este fue mi último partido en Olimpia . Ya lo tengo decidido. Hay ciclos que se terminan. Hoy ha terminado uno para mí ”, señaló el máximo goleador de la selección de Paraguay, quien actualmente ya tiene 40 años. “La situación es difícil. Lo que pasa dentro del club, se queda dentro. No voy a ventilar nada [...] Estoy muy orgulloso por este final, no es culpa de nadie. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado”, enfatizó, descartando la posibilidad de que su partida se deba a problemas internos en con la directiva del cuadro de la ciudad de Asunción.

Roque Santa Cruz debutó en el Club Olimpia a la edad de 13 años. El atacante destacó en las ligas menores hasta que fue ascendido a la Primera División. Luego de varias temporadas exitosas, el futbolista paraguayo firmó contrato con el Bayern Múnich, equipo donde ganaría gran renombre. Tras 17 años, Santa Cruz volvió al Olimpia, donde permaneció por un período de cinco años.

Arquero pide perdón

En la previa del encuentro entre Olimpia vs. Cerro Porteño, el arquero del Ciclón, Jean Fernandes, fue expulsado por posibles gestos ofensivos hacia la hinchada rival. Luego de la derrota de su equipo, el guardameta pidió perdón a través de sus redes sociales.