Xavi Hernández autocrítico: “Nos falta gente con empaque para controlar el juego”

Nuevo tropezón. La llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana generó mucha expectativa entre los hinchas. A pesar del buen inicio en LaLiga Santander, dos triunfos, Barcelona parece volver a la irregularidad que presentó al inicio de temporada y registró un empate ante Osasuna. Para el estratega el problema se relaciona con temas futbolísticos.

“Hay que cambiar la dinámica, hoy queríamos hacerlo. Nos habíamos propuesto cambiar la dinámica, pero no hemos podido. Es una realidad dura, es por un tema futbolístico que no nos llega. Ya no es por actitud, ni por ganas, ni por ilusión, es por un tema de fútbol que no nos llega . Al final son 20 o 25 minutos que debíamos estar en el campo contrario, tener paciencia, gente con empaque para decir que es el momento de controlar el juego. Nos falta ese tipo de futbolistas”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

Si bien no afrontan un buen presente deportivo, la aparición de jóvenes como Nico y Adbe, autores de los goles en El Sadar, fue determinante para evitar que el conjunto catalán se vaya con las manos vacías. Asimismo, el técnico canterano se refirió al rol que cumplen los futbolistas más inexpertos.

“ Los jugadores que están marcando la diferencia en estos momentos son los jóvenes . Esto es un punto positivo para el futuro del club, pero también es un punto negativo. Es complicado. Estamos en una situación precaria”, añadió.

Con este resultados, los culés suman su segundo partido consecutivo sin sumar de a tres y por ahora se ubican en la octava posición del campeonato español con 24 puntos, muy lejos del líder Real Madrid (39 unidades) y fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.