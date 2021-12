Piqué tras empate ante Osasuna: “Es urgente volver a ganar; estamos en una situación crítica”

FC Barcelona no puede salir de la pésima racha de resultados y empató 2-2 ante un Osasuna que conoce muy bien el estilo de juego que quieren volver a adoptar los azulgranas . Finalizado el cotejo, Gerard Piqué, jugador y referente del club, dio unas palabras sobre el desarrollo y conclusión del juego.

“Una pena. Creo que hemos jugado bien; hemos competido en un campo muy difícil. Ellos se basan casi todo en las jugadas de estrategia. Al final un rechace en el borde del área... una pena porque creo que el partido era bueno viendo de dónde veníamos. Nos vamos con un punto, nada contentos con el resultado. Hay que ganar de tres en tres”, inició el central catalán en declaraciones recogidas por Ovación.

Sobre lo que sigue para los culés sostuvo que “el objetivo es pensar en el próximo partido. Solo a corto plazo. Sabemos que a largo, estos jóvenes van a ser muy buenos para el club”. Hay que sacar resultados, ganar y volver a ganar. Es urgente de verdad. Estamos en una situación crítica”, agregó.

Finalmente, confía en que el plantel irá mejorando su estilo de juego. “Creo que poco a poco vamos a ir dando más. El equipo hoy ha competido. Obviamente que podemos jugar mejor. Lo que no puede faltar es actitud y trabajo y en eso no le falta nada. Mejoraremos en juego y resultados. Es cuestión de tiempo, pero no lo tenemos. Es urgente empezar a ganar. Ahora cada partido es una final”, concluyó.

La mala racha del FC Barcelona

De los últimos cinco encuentros, los azulgranas solo lograron un triunfo, ante Villarreal por la LaLiga Santander; luego, lleva dos empates y el mismo número de derrotas. Además, muestra una pobre efectividad de cara al arco.

FC Barcelona 0-0 Benfica | 23 de noviembre | Champions League

Villarreal 1-3 FC Barcelona | 27 de noviembre | LaLiga Santander

FC Barcelona 0-1 Real Betis | 4 de diciembre | LaLiga Santander

Bayern Múnich 3-0 FC Barcelona | 8 de diciembre | Champions League

Osasuna 2-2 FC Barcelona | 12 de diciembre | LaLiga.

LaLiga Santander: tabla de posiciones