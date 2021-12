Selección peruana: delantero peruano debutó con la sub 20 de Chile

La selección sub 20 de Chile convocó hace unos días a Sebastien Pineau, actual delantero de la Universidad César Vallejo, pero cuyo pase pertenece a Alianza Lima. Ahora, durante un encuentro frente a Paraguay por la Copa Raúl Coloma Rivas, el futbolista peruano ingresó por Darío Osorio en el segundo tiempo.

El delantero sumó algunos minutos en la Liga 1 Betsson 2021 con la camiseta de la César Vallejo, partido en el que logró disputar siete partidos sin marcar goles y recibió una tarjeta amarilla -ante Sport Huancayo-.

¿Por qué Sebastien Pineau fue convocado por Chile?

El futbolista de 19 años cuenta con tres nacionalidades: la peruana por parte de su madre, francesa por su padre y chilena por nacer en el país mapocho; debido a esto, puede ser convocado por cualquiera de las tres naciones.

Pineau durante los entrenamientos de la selección chilena. Foto: la Roja

PUEDES VER: Selección peruana jugará un partido amistoso con Jamaica en enero

¿Sebastien Pineau fue convocado por Perú?

La selección peruana llamó a Pineau en muchas ocasiones e incluso entrenó con la mayor; sin embargo, debido a su corta edad aún tiene la chance de ser incluido en los otros tres países mencionados.

Pineau marcando a Yotún. Foto: selección peruana

Según las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Sebastien Pineau puede ser llamado por cualquiera de las selecciones sub 20 de sus nacionalidades (Francia, Perú y Chile); no obstante, en las mayores solo podrá jugar hasta un máximo de dos encuentros oficiales. De ahí, no podrá cambiar de decisión.

Esto es similar a lo que vivió Gianluca Lapadula hace unos años. El actual jugador del Benevento debutó con la selección italiana por las Eliminatorias Rusia 2018 e incluso anotó en un amistoso frente a San Marino, pero no llegó a los dos partidos, por lo que pudo ser convocado por Perú.