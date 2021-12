Portland Timbers vs. New York City FC EN VIVO: con Callens, por la final de la MLS

Portland Timbers vs. New York City EN VIVO ONLINE se enfrentarán HOY, sábado 11 de diciembre, por la gran final de la MLS 2021. El duelo entre el equipo de Andy Polo y Alexander Callens se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Providence Park. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y por la plataforma streaming Star+. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

El equipo de Andy Polo, quien no estará en la final por una lesión, obtuvo la mayor cantidad de puntos en la primera etapa de la competencia, por lo que se ganó el derecho de ser local en la gran final. Portland Timbers llegó a esta instancia tras superar al Minnesota United, Colorado Rapids y Real Salt Lake.

Por otro lado, el New York City de Alexander Callens superó al Atlanta United, New England Revolution y Philadelphia Union. Ya en las semifinales, despacharon al New England Revolution y ganaron su confederación.

¿A qué hora juegan Portland Timbers vs. New York City?

La final de la MLS entre Portland Timbers vs. New York City se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá Portland Timbers vs. New York City?

El partido entre Portland Timbers vs. New York City será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN para toda Sudamérica y también en la plataforma de streaming Star+.

¿Cómo ver Portland Timbers vs. New York City en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo seguir Portland Timbers vs. New York City vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Portland Timbers vs. New York City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones de Portland Timbers vs. New York City

Portland Timbers: Steve Clark; Josecarlos van Rankin, Larrys Mabiala, Dario Zuparic, Claudio Bravo; Diego Chara, Cristhian Paredes; Sebastián Blanco, Yimmi Chara, Santiago Moreno; Felipe Mora.

New York City FC: Sean Johnson; Tyvon Gray, Maxime Chanot, Alexander Callens, Malte Amundsen; Alfredo Morales, James Sands; Santiago Rodríguez, Maxi Moralez, Jesús Medina; Héber.