Manchester United vs. Norwich City EN VIVO: minuto a minuto vía Star Plus por Premier League

Manchester United vs. Norwich EN VIVO juegan HOY sábado 11 de diciembre en el Estadio Carrow Road desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 16 de la Premier League. El encuentro de los diablos rojos no será transmitido vía TV en esta ocasión, y solo podrá ser visto mediante el servicio streaming de Star Plus.

Asimismo, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial de La República Deportes.

La previa del Manchester United vs. Norwich

Manchester United visitará al colero Norwich en busca de un triunfo que le permita seguir escalando en la tabla de posiciones de la Premier League.

El cuadro de los red devils irán en busca de su segunda victoria consecutiva al mando de su nuevo DT, Ralf Rangnick, quien debutó en la liga inglesa con el pie derecho luego que sus dirigidos se impusieron por la mínima diferencia ante Crystal Palace .

El conjunto comandado por Cristiano Ronaldo es el favorito para llevarse los tres puntos ante un colero Norwich. El cuadro local apenas tiene dos victorias en la Premier League contra cuatro empates y nueve derrotas.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Norwich por la Premier League?

Perú: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Estados Unidos (ET): 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

¿Cómo ver Manchester United vs. Norwich ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Norwich por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Norwich?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Norwich, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Norwich

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles, McTominay, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford, Cristiano Ronaldo.

Norwich: Faivre, Hefti, Lustenberger, Lauper, Lefort, Sulejmani, Sierro, Aebischer, Moumi, Ngamaleu, Elia, Siebatcheu.