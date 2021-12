Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO: minuto a minuto del partido por Premier League

VER Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO EN DIRECTO se enfrentarán HOY sábado 11 de diciembre por la jornada 16 de la Premier League. El encuentro entre los ‘Reds’ y los ‘Villains’ está programado para las 10.00 a. m. (hora peruana) en Anfield y contará con transmisión en directo de ESPN para toda Sudamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma streaming Star+ y el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

Los dirigidos por Jürgen Klopp tienen una oportunidad perfecta para quedar como únicos punteros de la Premier League. Actualmente tienen 34 unidades producto de 10 victorias, cuatro empates y solo una derrota. Su último encuentro fue la victoria ante los Wolves por la mínima diferencia y encadenan cuatro triunfos al hilo; su rival de turno se encuentra en la décima posición y llegan de vencer 2-1 al Leicester City.

Liverpool vs. Aston Villa: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Aston Villa ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de diciembre ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 10.00 a. m. ¿En qué canal? ESPN, Star+

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Aston Villa?

El duelo entre Liverpool vs. Aston Villa se llevará a cabo este sábado 11 de diciembre desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 9.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Aston Villa?

Para seguir el partido entre Liverpool vs. Aston Villa deberás conectarte a la señal de ESPN. También podrás seguirlo a través de la plataforma streaming Star Plus de acuerdo a tu región.

Argentina: ESPN, Star+

Brasil: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Liverpool vs. Aston Villa en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Aston Villa?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Aston Villa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

