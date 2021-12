Jürgen Klopp tras la ajustada victoria sobre el Aston Villa: “Hay áreas para mejorar”

Luego de la gran victoria (1-0) de Liverpool sobre Aston Villa, Jürgen Klopp analizó el accionar de sus dirigidos y lo importante que es sumar tres puntos con la consigna de alcanzar el primer lugar. Además, el técnico de los reds se refirió a lo que significó enfrentarse a Steven Gerard, leyenda del club.

Klopp señaló en conferencia de prensa que le gustaría que Gerard sea su sucesor cuando él se marche del Liverpool porque es el más indicado para ocupar ese puesto. “Lo bueno es que no tengo ningún problema con este tipo de cosas. No estaré aquí para siempre, ¡así que me encantaría que sea Stevie! Pero no, no me sentí bajo presión hoy”.

“Los primeros 75 minutos jugamos un fútbol increíble. Es difícil. El rival defendió compacto. Se veía muy bien, jugamos en los espacios que queríamos jugar, pero no terminamos las situaciones, que es complicado”, agregó.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Klopp mostraron otra versión, corrigieron los errores cometidos en la primera parte. “Salimos en la segunda mitad y sabíamos que teníamos que seguir y mejorar en ciertos aspectos. No estábamos lo suficientemente precisos en el último pase. Seguimos adelante”.

Finalmente, el técnico alemán manifestó que el gol que encontró su equipo fue un gran alivio, ya que se generaron más espacios y se convirtió en un juego más abierto. Concluyó diciendo que “hay áreas para mejorar, incluso cuando ganamos partidos, lo cual es bueno”.