Lewis Hamilton sobre Max Verstappen: “Merecía la pole”

Lewis Hamilton busca su octavo título en la Fórmula 1 y para ello deberá superar al neerlandés Max Verstappen, debido a que llegan igualados al Gran Premio de Abu Dhabi con 369.5 puntos. Antes de la carrera, el inglés se refirió a su principal contrincante.

“Simplemente no pudimos responder a la vuelta de Max, fue fantástica para él. Pero estamos en una buena posición, me gustaría pensar, con nuestros neumáticos para mañana y espero que podamos hacer una buena carrera”, inició el piloto reconociendo el triunfo de Verstappen.

“En mi primera vuelta perdí un poco de tiempo en la curva cinco, pero la última fue limpia. Simplemente no pude ir más rápido. No sé si fue la preparación de los neumáticos en la vuelta de salida; sin embargo, no pude superar el tiempo que Max hizo hoy. Se merecía la pole. Todavía estoy en la primera fila, tenemos la diferencia entre los neumáticos y estoy agradecido de poder ver dónde está. Luego podemos intentar avanzar desde allí”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora será el GP Abu Dabi de la F1?

El Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 se llevará a cabo este domingo 12 de diciembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu país.