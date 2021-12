Gustavo Dulanto sobre su paso por la ‘U’: “Ganaba un sueldo mínimo, mi mamá me quería matar”

El defensa del Sheriff Tiraspol Gustavo Dulanto tuvo una destacada participación en la UEFA Champions League 2021-22, aunque su club terminó eliminado en su primera participación en la competencia. Los alguaciles se ubicaron en la tercera posición del grupo D y clasificaron a los play-off de la Europa League. El exjugador de Universitario de Deportes habló acerca de sus expectativas con la selección peruana y sobre su paso con la crema.

Dulanto dio una entrevista a DirecTV y confesó que se esfuerza para llegar a la Blanquirroja: “Si se da, feliz. Si no se da, a seguir trabajando. Cuando no estoy en la lista me duele, pero es normal y me da más ganas de seguir trabajando. En mi posición hay buenos elementos, tanto por derecha como por izquierdo. Yo soy izquierdo y tengo a Callens y Abram por delante y ellos hacen que me esfuerce el doble para estar en la selección”, dijo.

El jugador del Sheriff recordó su etapa con la camiseta crema: “Cuando firmé por primera vez en la ‘U’, ganaba muy poco y tenía la opción de ir a otro lado en un equipo del norte, que me ofrecían más dinero, pero p referí ir a la ‘U’ por un sueldo mínimo y mi mamá me quería matar. Le dije a mi mamá que quería jugar en la ‘U’”, explicó el jugador de 26 años.

Cuando le preguntaron si deseaba volver por los 100 años de Universitario, no dudó en responder. “Sí, claro. Antes de venir al Sheriff, esperé hasta el último a la ‘U’. Solo que nunca recibí la llamada. Solo una para preguntarme si estaba dispuesto a ir al club y dije que sí porque soy hincha”, manifestó. “Me gustaría volver al club en algún momento y darle las alegrías que me dio como hincha y hacer algo que hizo mi viejo, que es salir campeón”, declaró.

Además, luego de clasificarse a la segunda mejor competencia de clubes europeos, el defensor contó con quién quisiera medirse: “Mi esposa me preguntó contra qué equipo me gustaría jugar en la Europa League y le dije Barcelona. Si no me gustara lo complicado, no habría venido a Moldavia”.