Xavi Hernández: “En el Barza no vale el 6 o 7, hay que apuntar al excelente”

La derrota ante Bayern Múnich y la eliminación en la Champions League aún está presente en el FC Barcelona. Sin embargo, los azulgranas deben reponerse rápidamente, pues se les avecina una serie de partidos por LaLiga, en la cual se ubican octavos.

Precisamente, el técnico Xavi Hernández se refirió sobre la situación del plantel. Señaló que el mal momento que atraviesan se debe a un tema psicológico, por tanto, viene trabajando en ese aspecto.

“Es un tema más psicológico que futbolístico. Los estamos animando, que se atrevan, que sean valiente. En el Barça no vale el 6 o 7, hay que apuntar al excelente. Falta este atrevimiento, apuntar arriba y no abajo porque eso no es el Barça”, apuntó.

Barcelona perdió 3-0 ante Bayern Múnich en el Allianz Arena por Champions League. Foto: EFE

En esta misma línea, el entrenador español precisó que el plantel tiene la capacidad para competir y salir campeón en los torneos que se les presente.

“Siendo valientes y entendiendo el juego, no estamos tan lejos de lo que queremos. Hay que coger hábitos físicos, tácticos. La plantilla tiene nivel para competir y ganar títulos. El día del Bayern también hubo un aspecto psicológico, pero también se han perdido automatismos y hábitos”, sostuvo.

Por otra parte, Xavi Hernández fue consultado por el encuentro de este domingo 12 de diciembre ante Osasuna por la fecha 17 de LaLiga y afirmó que será complicado.

“Mañana tenemos un partido complicadísimo porque Osasuna defiende muy bien. Contra los equipos de más entidad ha jugado con línea de 5. Tenemos que ser protagonistas con el juego, atacar, no sé si nos apretarán arriba. Será complicado porque defienden muy bien en el área. Tienen un fútbol directo, un equipo con alma. Estamos preparados para competir”, concluyó.