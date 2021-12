Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO vía DirecTV Sports: ¿cómo seguir el derbi madrileño de LaLiga?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se medirán EN VIVO este domingo 12 de diciembre por la fecha 17 de LaLiga Santander. El derbi madrileño tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de las señal de DirecTV Sports a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE DEL MINUTO A MINUTO a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, videos con los goles y todas las incidencias del partido.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: ficha del partido

Partidos Real Madrid vs. Atlético de Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de diciembre ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: la previa

Choque de gigantes. Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán el duelo más atractivo de la fecha 17 del campeonato español. Mientras que la Casa Blanca se mantienen como único líder del certamen (39 puntos), los colchoneros intentarán acercarse al primer lugar.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán mantener el buen nivel mostrado, entre semana aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Champions League, y en el derbi de la ciudad buscarán ampliar la ventaja que tienen con sus más cercanos perseguidores.

Si bien la única duda para el cotejo era el francés Karim Benzema, quien salió reemplazado por un lesión en la jornada anterior, el entrenador italiano confirmó que estaría desde el arranque junto al atacante brasileño Vinicius Jr.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone viene de conseguir una importante victoria ante el Porto y garantizó su presencia en la siguiente instancia de la Liga de Campeones. Asimismo, en el torneo local marchan en la cuarta casilla con 29 unidades y necesitan una victoria para evitar que los merengues se alejen.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid inicia a las siguientes horas, según el país donde te encuentres:

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Real Madrid vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carbajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrigo, Benzema, Vinicius Jr.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez/Kondogbia, Mario Hermoso, Lodi/Carrasco; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Griezmann; Matheus Cunha y Luis Suárez.

¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El compromiso Real Madrid vs. Atlético de Madrid se jugará en el estadio Santiago Bernabéu. Dicho escenario deportivo cuenta con una capacidad para 81.044 espectadores.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: tabla de posiciones LaLiga Santander