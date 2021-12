UFC 269 EN VIVO: cómo y dónde ver la pelea entre Charles Oliveira y Dustin Poirier

La pelea Charles Oliveira vs. Dustin Poirier se llevará a cabo EN VIVO ONLINE y GRATIS por la UFC 269 HOY, sábado 11 de diciembre, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento se transmitirá EN DIRECTO por internet vía ESPN 2, Star Action y Star Plus a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

El estelar de la noche será protagonizado por Oliveira y Poirier, por el campeonato mundial de peso ligero. El brasileño lleva nueve victorias consecutivas, la última de ellas fue en el UFC 262 el pasado 15 de mayo de este año, cuando derrotó a Michael Chandler por nocaut técnico. Cabe recordar que este Khabib Nurmagomédov dejó vacante el título al retirarse.

Por su parte, el estadounidense peleará por tercera vez en el año. En ambas ocasiones lo hizo con Conor McGregor y las dos veces ganó por TKO. El primer duelo fue a fines de enero y el segundo a inicios de julio. Esto le dio chances de aspirar a un cinturón. En el 2019, tras vencer a Max Holloway, Poirier se consagró campeón de peso ligero, pero perdió el puesto el mismo año con Khabib.

El otro encuentro para no perderse será el que sostendrá Amanda Nunes con Julianna Peña, por el campeonato mundial de peso gallo. La brasileña se mantiene invicta desde 2015 y acumula 12 triunfos seguidos. Ha vencido a todas sus rivales que han querido robarle el título, incluyendo a Valentina Shevchenko, pero nunca antes se midió con la peleadora de raíces venezolanas.

UFC 269: ficha del evento

UFC 269 Charles Oliveira vs. Dustin Poirier ¿Cuándo se emite? Hoy, sábado 11 de diciembre ¿Dónde? T-Mobile Arena de Las Vegas ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2, Star Action y Star Plus

UFC 269: cartelera del evento

Peleas estelares

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier

Amanda Nunes vs. Julianna Peña

Geoff Neal vs. Santiago Ponzinibbio

Kai Kara France vs. Cody Garbrandt

Raulian Paiva vs. Sean O’Malley.

Preliminares

Josh Emmett vs. Dan Ige

Pedro Munhoz vs. Dominick Cruz

Augusto Sakai vs. Tai Tuivasa

Jordan Wright vs. Bruno Silva

Tempranas

Andre Muniz vs. Eryk Anders

Miranda Maverick vs. Erin Blanchfield

Alex Perez vs. Matt Schnell

Ryan Hall vs. Darrick Minner

Randy Costa vs. Tony Kelley

Gillian Robertson vs. Priscila Cachoeira

¿A qué hora pelean Charles Oliveira vs. Dustin Poirier por UFC 269?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Charles Oliveira vs. Dustin Poirier EN VIVO ONLINE GRATIS?

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier en Perú: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier en Argentina: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier en Bolivia: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier en Chile: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier en Colombia: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirierg en Ecuador: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier en Paraguay: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirierg en Estados Unidos: ESPN+

Charles Oliveira vs. Dustin Poirierg en España: DAZN

Charles Oliveira vs. Dustin Poirierg en Uruguay: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirierg en Venezuela: Star+, ESPN 2, Star Action

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Charles Oliveira vs. Dustin Poirier vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Charles Oliveira vs. Dustin Poirier por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier: ¿qué canal es Star Action?

DirecTV

Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador: canal 561 (SD), canal 1561 (HD).

Movistar TV

Colombia y Perú: canal 649 (SD), canal 928 (HD)

Chile: canal 648 (SD), canal 930 (HD).

Claro TV

Chile: canal 282 (SD), canal 782 (HD)

Colombia: canal 787 (SD), canal 789 (HD)

Perú: canal 82 (SD) canal 1630 (HD).

¿Cómo ver Charles Oliveira vs. Dustin Poirier ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Charles Oliveira vs. Dustin Poirier por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Charles Oliveira vs. Dustin Poirier?

Para acceder a Star Plus y ver el Charles Oliveira vs. Dustin Poirier debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.