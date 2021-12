Alexander Callens tras conquistar el título de la MLS: “Si no se sufre, no se gana”

Se paro frente al balón y, con un potente derechazo, le dio el título de la Major League Soccer al New York City. El defensor peruano Alexander Callens, cuyo equipo ganó 4-2 al Portland Timbers en la tanda de penales, fue una de las figuras en la final de la MLS. El zaguero nacional fue el encargado de patear el último disparo que terminó por darle el título al NYC.

Tras el encuentro, el seleccionado nacional celebró con sus compañeros el campeonato conseguido y luego fue abordado por la prensa. Durante una entrevista al canal TUDN, el defensor de 29 años expresó su emoción por el logro obtenido.

“La verdad que esto es increíble. Un sueño. Todos estamos llorando de felicidad porque es algo impresionante lograr el primer título para este club”, manifestó.

Asimismo, el defensor nacional se dio tiempo de analizar el partido y destacó el nivel de su rival, que logró empatar en el segundo final ante que termine la segunda parte.

“Sabíamos que a Portland no le gusta que tengamos el balón, eso ayudó mucho para poder cambiar el partido, tuvimos más oportunidades, pero si no se sufre no se gana”, sostuvo.

Respecto al penal pateado, Alexander Callens contó que el técnico fue quien le informó que se encargaría de patear el último tiro desde los doce pasos y que decidió aplicar la misma estrategia que hizo ante New England, en las semifinales de la MLS.

“Me dijeron otra vez que iba a ser el quinto, tomé el balón y me dije que le iba a pegar fuerte y asegurar; eso fue lo que hice”, expresó.