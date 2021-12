Company sobre el título de Callens: “Siento mucha alegría por sus triunfos”

Alexander Callens se acaba de coronar como campeón de la MLS con el New York City. Miguel Company, técnico que hizo debutar al defensor en el fútbol profesional, brindó una entrevista para Radio Ovación y se mostró muy emocionado por el campeonato obtenido por el jugador de la selección peruana.

“ Me alegra que siendo todavía un hombre joven para el fútbol haya realizado muchos de sus sueños. Me da gusto que sea titular en la selección peruana, y aprobado por todos, no solo por el comando, sino por toda la afición y la prensa”, señaló.

Además, recordó los inicios del central en el Sport Boys del Callao. “Siento mucha alegría por sus triunfos, pero más por la lucha de sus inicios. Cuando yo llegué a Boys, él era un jovencito que alternaba en la reserva, debutó con 17 años en el primer equipo bajo mi dirección. Era un muchacho muy noble, con muchas condiciones, de un barrio bastante pobre, pero tenía su misión como la han tenido otros que estuvieron cerca mío, como es el caso de Solano y Roberto Palacios”.