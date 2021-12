Vargas sobre su posible retorno a la ‘U’: “Me gustaría poder irme por la puerta grande”

Hace algunos días, surgió la información de un posible retorno de Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes. El ‘Loco’ brindó una entrevista para el programa de ‘Cuto’ Guadalupe en el Trome y manifestó su deseo de volver al cuadro crema para poder retirarse por todo lo alto.

“ No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, señaló el lateral izquierdo.

Además, reveló no se cuidó físicamente durante su segundo periodo en el club de Ate. “Yo llegué y me fui en un mal momento de la ‘U’, que no pagaba. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Traté de hacerlo, pero no sé qué pasó ”, reveló.

Finalmente, el exfutbolista de la Fiorentina indicó que recibió propuestas de equipos del interior del país, pero no las aceptó. “Me han llamado de clubes de provincias. Llegué en un momento en que el fútbol no era mi prioridad, pero sí, mi prioridad era la ‘U’. Estoy muy agradecido con la ‘U’. Yo voy a estar a disposición. Trabajo callado, estoy entrenando en dos turnos”.

Ángel Cayetano, refuerzo de Universitario de Deportes, llegó a Lima

El volante uruguayo Ángel Cayetano arribó a Lima para unirse a la pretemporada de Universitario de Deportes. El futbolista de 30 años declaró a la prensa nacional en su llegada a nuestra capital y se mostró emocionado por este nuevo reto. “Es muy importante, un reto, un desafío llegar a la ‘U’. Es un desafío que llega en un momento justo, es un gran compromiso”, manifestó.

