Advíncula felicitó a rival por su debut con Chile en las Eliminatorias Qatar 2022

El cruce entre la selección peruana y su similar de Chile que se desarrolló en octubre por las Eliminatorias Qatar 2022 tuvo un gesto digno de imitar por parte de Luis Advíncula. Esta acción no se vio en las cámaras de televisión, sino que fue el mismo Joaquín Montecinos, jugador de la Roja, quien contó este detalle dos meses después.

En entrevista con TNT Sports Chile, el actual jugador del Audax Italiano reveló que el lateral de Boca Juniors se le acercó tras el pitazo final.

“Advíncula es una máquina. Me felicitó por lo que había hecho en ese partido. Me dijo que no todos pueden pasárselo. ‘Te felicito, chileno’”, contó Montecinos.

Cabe señalar que el jugador de 26 años ingresó a los 65′ en reemplazo de Jean Meneses. Aquel partido culminó 2-0 a favor de la Blanquirroja con goles de Christian Cueva y Sergio Peña.

En cuanto a la tabla de posiciones de la eliminatorias sudamericanas, la escuadra incaica marcha en el quinto lugar con 17 puntos, mientras que los mapochos van en el sexto con una unidad menos.