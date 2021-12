Ricardo Gareca reveló que no terminó la secundaria por el fútbol: “Era una época j...”

Desde su natal Argentina, donde pasa tiempo con su familia antes de reincorporarse a la selección peruana, el entrenador Ricardo Gareca sostuvo una entrevista con la cadena ESPN en la que habló, entre otras cosas, acerca de la influencia que tuvo su padre en su carrera como jugador y cómo tuvo que escoger su incipiente carrera o los estudios.

“No terminé la secundaria. Hice la primaria. Era una época jodida. El gran problema del jugador de fútbol es cuando se pone de novio, comienza a conocer gente, están las amistades, y los amigos quieren salir a bailar. Es un gran problema y la peor etapa del futbolista. Empieza a enderezar o se va para otro lado”, declaró el ‘Tigre’.

Gareca, quien debutó de forma profesional en 1980, reveló que en sus inicios jugaba como portero en un equipo de su barrio, aunque también alternaba dicha posición con la de mediocampista. De acuerdo a lo que contó, fue gracias a la influencia de su progenitor que terminó desempeñándose como delantero.

“Un día me llegó la citación de Boca Juniors y dije ‘¿Esto qué es?’ y mi padre me dijo: ‘Te anoté en Boca. Y te anoté al medio porque me gusta como juegas en el medio””, agregó el seleccionador.

Ricardo Gareca: “Mi carrera se la debo a mi padre”

En otro momento de la conversación, el ‘Flaco’ brindó detalles del momento en el que decidió abandonar el colegio, decisión que tomó tras ser confrontado por su padre y para la cual contó con su total apoyo.

“Yo hice el servicio militar en 1976. Mis viejos me dijeron en ese momento ‘vos dejaste el estudio’ y yo les pedí dejar el estudio para dedicarme (al fútbol), iba a la Candela a entrenar todos los días, y la verdad no me daba para ir a la escuela y entrenar a la tarde”, continuó el estratega de la Bicolor.