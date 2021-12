Magnus Carlsen vence a Ian Nepomniachtchi y mantiene su título de campeón mundial de ajedrez

El ajedrecista Magnus Carlsen, número uno en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), retuvo su corona como campeón mundial de ajedrez luego de la undécima partida contra el retador Ian Nepomniachtchi. El noruego se quedó con el triunfo tras conseguir un marcador de 7,5-3,5 a falta de tres juegos para el desenlace del match.

El enfrentamiento, que se inició el último 26 de noviembre, se mantuvo igualado hasta los cinco primeros encuentros, que finalizaron en tablas. El punto de inflexión se produjo en la sexta partida, cuando, tras una maratónica sesión de ocho horas y 136 movimientos, el nórdico se impuso con blancas.

Tras un nuevo empate en la séptima ronda, la octava y la novena fueron otra vez para Carlsen, que selló su triunfo con una igualdad en el décimo juego y un punto más en el número 11. “Al principio hubo mucha tensión, mucha igualdad, hasta que se rompió el duelo. Cuando gané la primera partida todo fue mucho más fácil”, declaró el campeón en conferencia de prensa.

Carlsen y Neponmiachtchi disputaron el título mundial en Dubái. Foto: EFE

“En las pocas ocasiones que ha habido posiciones complicadas, los dos hemos cometido errores, pero yo el penúltimo... Sin embargo, todo esto cambió en la sexta partida. Mi rival ya no fue el mismo”, agregó.

‘Nepo’, por su parte, se lamentó por el pobre desempeño mostrado: “Nunca he cometido errores tan graves y continuados como los que cometí en la octava, novena y undécima partida. Tengo que descansar y analizar qué he hecho mal, no solo en la parte ajedrecística, sino física y mentalmente”.

Esta es la cuarta defensa exitosa que el trebejista de 31 años ejerce desde que se hiciera con el título en el 2013, tras derrotar al indio Viswanathan Anand. Además de mantenerse en la cima del deporte ciencia, recibirá una remuneración económica de 1,2 millones de euros, mientras que el subcampeón percibirá 800.000.

