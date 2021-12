VER Lakers vs. Thunder EN VIVO: sigue el partido por la NBA 2021

Lakers vs. Thunder se miden este viernes 10 de diciembre desde las 8 p. m. (hora peruana) EN VIVO por una nueva fecha de la NBA 2021. Este encuentro se jugará en el Chesapeake Energy Arena y contará con la transmisión de la NBA League Pass. Además, puedes seguir ONLINE GRATIS todas la incidencias del partido por la web de La República Deportes.

Los Ángeles Lakers vienen de caer Memphis Grizzlies por un marcador de 108 a 95. Por su parte, Oklahoma City Thunder derrotó 110 a 109 a los Raptors en la jornada anterior.

Lakers vs. Thunder: ficha del partido

Partido Lakers vs. Thunder ¿Cuándo juegan? viernes 10 de diciembre ¿A qué hora juegan? 8 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? NBA League Pass ¿Dónde juegan? Chesapeake Energy Arena

Lakers vs. Thunder: posibles alineaciones

Lakers: Russell Westbrook, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker., LeBron James y Anthony Davis.

Thunder: Scottie Barnes, Pascal Siakam, Chris Boucher, Gary Trent Jr y Fred VanVleet.

La transmisión del partido entre Lakers vs. Thunder EN VIVO empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 8 p. m.

Argentina: 10 p. m.

México: 7 p. m.

Uruguay: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Paraguay: 10 p. m.

Bolivia: 9 p. m.

Venezuela: 9 p. m.

Colombia: 8 p. m.

Ecuador: 8 p. m.

Chile: 10 p. m.

España: 2 a. m.

Alemania: 2 a. m.

Italia: 2 a. m.

La contienda entre Lakers vs. Thunder también lo podrás disfrutar ONLINE por INTERNET a través de las App NBA League Pass. A este aplicativo solo podrás ingresar pagando una suscripción para que obtengas un usuario y contraseña.

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Thunder, puedes ingresar al portal de NBA League Pass y colocar tu usuario y contraseña para acceder al contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

El encuentro entre Lakers vs. Thunder se jugará en Chesapeake Energy Arena, conocido como Paycom Center, ubicado en la ciudad de Oklahoma.