Juan Vargas reveló que ya no habla con Farfán ni Guerrero: “Éramos buenos amigos”

Juan Manuel Vargas brindó una entrevista para el programa del ‘Cuto’ Guadalupe en el Trome y reveló detalles de su actual relación con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. El ‘Loco’ reveló que se encuentra distanciado de ambos futbolistas, a pesar de haber sido muy buenos amigos en el pasado.

“Yo quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos muy buenos amigos. De repente me equivoqué, de repente hemos sido muy buenos compañeros porque compartíamos, teníamos reuniones y salíamos juntos, pero se acabó. El motivo no lo sé. Algún día se sabrá ”, declaró el exjugador de la Fiorentina.

Además, indicó que mantiene una comunicación constante con otros integrantes de la selección peruana. “Yo hablo con la mayoría de los que estaban en la selección, incluso me mandan sus camisetas. Hablo con Cueva, Carrillo, Yotún, y Advíncula, pero con los otros no ”.

Juan Manuel Vargas mantiene la esperanza de volver a Universitario de Deportes

Juan Manuel Vargas también manifestó su deseo de volver a Universitario de Deportes para poder retirarse por todo lo alto. “ No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera . Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, afirmó.

“Yo llegué y me fui en un mal momento de la ‘U’, que no pagaba. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Traté de hacerlo, pero no sé qué pasó”, agregó el ‘Loco’.