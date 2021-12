Vargas reveló que pudo fichar por Estudiantes antes de regresar a Universitario

Juan Manuel Vargas ha sido uno de los jugadores peruanos con más éxitos de las últimas décadas y también uno de los más queridos por la hinchada. En la última semana su nombre se volvió tendencia porque tuvo una picante entrevista con ‘El Cuto’ Guadalupe, en la cual reveló varias cosas interesantes. Este último viernes salió la segunda parte de esa conversación.

El popular ‘Loco’ sacó a la luz un dato desconocido hasta el día de hoy, tuvo una gran oferta del fútbol argentino antes de regresar al club de sus amores, Universitario de Deportes. El aún futbolista, quien sostiene que aún no se ha retirado manifestó que tenía casi todo cerrado para fichar por Estudiantes de La Plata .

Juan Manuel Vargas salió de las divisiones inferiores de Universitario. Foto: Universitario

Juan Vargas tuvo al Real Betis como su último equipo en Europa, en el cual se lesionó y, luego de ello, perdió un espacio en el once titular. A pesar de que tuvo ofertas de Suiza y Grecia, decidió rescindir contrato con los verdiblancos y estar parado seis meses para recuperarse y analizar bien su situación.

Asimismo, contó que cuando estaba de vacaciones en Marbella, España, recibió la llamada del representante del mismo Juan Sebastián Verón, leyenda pincharrata, pero no pudo contestar.

Posteriormente, dialogó con la misma Brujita: “Me dijo: “Juan, qué tal, como estás. ¿No quieres venir para Argentina para Estudiantes de La Plata?” . Y añadió: “Ahí vienen las decisiones que a veces uno toma, que dan cólera a veces (risas). Y le digo: “No, Juan, ahorita todavía tengo pensado estar en Europa y voy a esperar hasta diciembre”.

Juan Sebastián Verón es el actual presidente de Estudiantes de La Plata. Foto: AFP

“Luego llegué acá a Lima y (pude) ver cómo están las cosas. Pero, como no había jugado seis meses todavía no había nada bueno. Y justo se aparece César Vento, que en ese momento estaba en la U... Mi pareja no quería que regrese, pero me ganó el hinchaje, el corazón, lo económico lo dejé a un lado . En ese momento no pensé en mi familia, mis hijas estaban felices allá (Europa)”, añadió.

El regreso de Juan Vargas al elenco merengue se dio en el 2017 y estuvo dos temporadas, pero no pudo mostrar su mejor versión y tampoco ganó ningún título. Él mismo reconoció en la entrevista con Trome que cometió errores y le faltó ser más profesional, pero que no fue el único que lo hizo.