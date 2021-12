Celta de Vigo vs. Mallorca EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver LaLiga HOY?

Celta de Vigo vs. Mallorca EN VIVO se enfrentan en el Estadio de San Moix por el arranque de la jornada 17 de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se disputará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la señal de ESPN 2 (TV) y Star Plus (streaming). Puedes seguir este y otros partidos de hoy en La República Deportes, que te lleva la cobertura ONLINE con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Celta de Vigo vs. Mallorca: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Mallorca ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 10 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio de Son Moix ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Mallorca?

En territorio peruano, el choque Celta de Vigo vs. Mallorca se podrá disfrutar a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

La decimoséptima fecha de la liga española se inicia con un duelo entre dos equipos que pugnan por mejorar su ubicación en la parte media de la tabla de posiciones. Celta de Vigo, en el decimocuarto lugar con 16 puntos, visita al Mallorca, duodécimo con 19 unidades.

El club gallego no supo aprovechar su condición de local en la jornada previa y terminó concediendo una derrota 2-1 ante Valencia pese a ponerse en ventaja de forma temprana con un tanto de su goleador Iago Aspas. El conjunto del peruano Renato Tapia no encuentra la regularidad deseada que le permita pelear por la clasificación a un torneo internacional y alejarse de la sombra del descenso.

Los mallorquíes, en cambio, llegan con buenas expectativas luego de ‘tumbarse’ a domicilio al vigente campeón, Atlético de Madrid. Los piratas remontaron 2-1 a los colchoneros gracias a las anotaciones de Franco Russo y Takefusa Kubo, de modo que tienen la motivación al máximo para sumar nuevamente de a tres.

Celta de Vigo y Mallorca se vuelven a enfrentar desde el regreso de este último a la primera división para esta temporada. En la campaña 2019-20, los isleños no perdieron ninguno de sus dos cruces (un triunfo y un empate), buena racha que mantienen desde el 2006.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Mallorca?

Para los países de Sudamérica, el juego Celta de Vigo vs. Mallorca estará disponible a través de la pantalla de ESPN 2 en los servicios de TV por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV.

¿Dónde seguir Celta de Vigo vs. Mallorca ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Celta de Vigo vs. Mallorca, sintoniza las señales de ESPN Play o Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su oferta al cliente con los compromisos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes mantenerte informado por medio de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Celta de Vigo vs. Mallorca

Mallorca 5-1 Celta de Vigo | 30.06.20

Celta de Vigo 2-2 Mallorca | 15.12.19

Mallorca 1-0 Celta de Vigo | 15.04.13

Celta de Vigo 1-1 Mallorca | 18.11.12

Celta de Vigo 0-3 Mallorca | 29.04.07.

Alineaciones probables de Celta de Vigo vs. Mallorca

Celta: Dituro, Kevin, Araujo, Aidoo, Galán, Beltrán, Brais, Denis Suárez, Cervi, Santi Mina y Nolito. DT: Eduardo Coudet.

Mallorca: Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Costa, Baba, R. de Galarreta, Kang-in, Kubo, Dani Rodríguez y Ángel. DT: Luis García Plaza.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Mallorca?

El escenario para el cruce que protagonizarán Celta de Vigo vs. Mallorca será el Estadio de Son Moix, también conocido como Visit Mallorca Estadi por razones de patrocinio; recinto deportivo está ubicado en la ciudad de Palma, isla de Mallorca.