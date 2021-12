Tévez: “Este River es el mejor River de la historia y Boca sigue ganando campeonatos”

Carlos Tévez salió de Boca Juniors hace más de cinco meses. El exjugador xeneize ahora comparte más tiempo con su familia y se encuentra sin apuro por volver a jugar en algún equipo. El popular ‘Apache’ fue entrevistado en el programa Líbero de TyC Sports, donde resaltó las principales diferencias que existe entre el actual River Plate —campeón de la primera división argentina— y el su exequipo en la época dorada.

“Sería muy malo de mi parte no decir que River juega mejor que Boca, pero no nos olvidemos que este River es el mejor de la historia y, así y todo, Boca sigue ganando campeonatos. En el 2003, River no ganaba campeonatos como los gana ahora”, dijo Tévez, según se puede leer en la nota del medio argentino.

“A pesar de que Boca juega mal, le cuesta y no tiene una idea clara hace mucho tiempo, sigue ganando y eso viene desde hace 8 años atrás. Yo rescato eso de Boca, estamos frente al mejor River de la historia y seguimos ganando campeonatos” , agregó el exjugador de la Juventus.

Sobre Marcelo Gallardo y su continuidad en River Plate