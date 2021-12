Carrillo desea quedarse en Arabia: “Alianza siempre está presente, pero no sé si volvería”

André Carrillo se encuentra feliz en Arabia Saudita. El futbolista de 30 años se ha convertido en los últimos años, en el peruano que consiguió más títulos en el extranjero, por lo que no tiene pensado cambiar de rumbo en un futuro próximo. La ‘Culebra’, que confesó estar cómodo en Al-Hilal, descartó la idea de regresar a Alianza Lima por el momento , aunque dejó la puerta abierta para emigrar a un club europeo.

“De momento, me queda año y medio de contrato. No sabría decir si me voy a quedar mucho tiempo acá. Estoy muy cómodo y quiero seguir ganando títulos aquí. Mientras siga, quiero pelear todo lo que juguemos. Este tiempo quiero disfrutarlo”, sostuvo el atacante en diálogo con ESPN.

En esa misma línea, el delantero de la selección peruana señaló que Europa sería un buen lugar para ir, pero afirmó que no regresaría a Alianza Lima. “ Cuando no esté cómodo, buscaré otro club. Europa es buen lugar. Alianza siempre está presente, pero no sé si volvería. Hablaron (prensa) muchas cosas cuando estoy en Perú ”, continuó.

Por otro lado, André Carrillo se refirió a los próximos duelos que sostendrá la Bicolor antes de enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. “Vienen bien los amistosos. Hay muchos jugadores de la MLS que están parados y esto les viene bien para estar super preparados para los duelos de Eliminatorias. Yo no puedo porque sigo en competición, juego hasta en Navidad y Año Nuevo”, finalizó.

Las declaraciones completas del exjugador de Alianza Lima saldrán esta noche en ESPN Perú desde las 10.00 p. m. (hora peruana).