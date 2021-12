Solano sobre Farfán: “Mientras pueda sumar 30 o 40 minutos, será bienvenido”

Falta poco más de un mes para que la selección peruana dispute una nueva fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 con la consigna de ganar y estar más cerca de la clasificación mundialista. Por ello, el comando técnico de la Blanquirroja viene observando y haciendo seguimiento a los seleccionados peruanos. Uno de los habituales convocados es el delantero Jefferson Farfán.

Precisamente, el miembro del cuerpo técnico Nolberto Solano se refirió sobre el presente del futbolista de Alianza Lima, quien salió campeón de la Liga 1 Betsson y fue una de las figuras a lo largo del torneo peruano.

“Jefferson Farfán es un jugador de mucha calidad. Esperemos que pueda llegar a completar partidos en la selección peruana. Mientras pueda sumar, así sea con 30 o 40 minutos, será bienvenido”, declaró al programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Jefferson Farfán marcó 4 goles con la camiseta de Alianza Lima. Foto: AFP

Sobre la selección peruana

Por otra parte, consultado por los duelos de la Bicolor en la próxima fecha doble, el ‘Maestrito’ señaló la importancia de ganar a Ecuador en Lima.

“En Colombia debemos sacar un buen resultado y a Ecuador tenemos que ganarle. No me quiero adelantar, es partido a partido. No firmaría el repechaje hoy en día, no firmaría un cheque en blanco”, sostuvo.

Respecto al quinto lugar de la Bicolor en la presente clasificatoria, Solano precisó que el objetivo es lograr la clasificación directa.