Selección peruana: Alexander Callens en el 11 combinado de la final de la MLS Cup

Alexander Callens fue incluido en el once combinado de la final de la MLS Cup. Este equipo junta a los mejores elementos de los clubes que disputarán la final del campeonato estadounidense, New York City y Portland Timbers. Ambos se enfrentarán este sábado 11 de diciembre a las 3.00 p. m. (hora peruana).

El defensor de la selección peruana disputó la gran mayoría de partidos con los neoyorquinos, por lo que es una pieza fundamental para el esquema del noruego Ronny Deila, entrenador del equipo.

Post de la MLS. Foto: MLS Español

Callens es campeón con New York City

Alexander Callens obtuvo el primer campeonato de su carrera, la Conferencia Este, luego de derrotar por 2-1 al Philadelphia Union en un juego donde el peruano anotó el primero del compromiso en propia puerta a los 63 minutos. Sin embargo, Morález (65) y Magno (88) anotaron para darle vuelta al marcador.

New York City vs. Portland Timbers: ¿cuándo y dónde se juega?

La final de la Major League Soccer se jugará este sábado 11 de diciembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Providence Park (Portland).

New York City vs. Portland Timbers: horario

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Cómo ver New York City vs. Portland Timbers ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas los acontecimientos del New York City vs. Portland Timbers por internet, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.