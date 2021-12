Rodrigo Cuba explica su fichaje por la Misilera: “Me animé por Boys por su tradición”

Rodrigo Cuba fue presentado el mes pasado como nuevo refuerzo del Sport Boys para la temporada 2022. El ‘Gato’ finalmente formará parte de la institución rosada luego que en 2020 fue vendido al Zacatepec de la Segunda División de México a solo unos días de ser presentado como nuevo jugador chalaco .

Durante una entrevista, el lateral peruano reveló su decisión de firmar con la Misilera. “Me animé por Boys por la tradición que tiene, y está haciendo las cosas bien. El tema familiar pesó mucho y estoy muy contento de estar aquí porque también me quedé con las ganas de pertenecer al plantel el 2020″, declaró para Ovación.

Sobre cómo fue recibido por parte los hinchas rosados, dijo. “Me sorprendió el recibimiento del hincha. Es gratificante ver cómo te dan muestras de cariño, y espero retribuir la gratitud. Y para eso tenemos que hacer una buena pretemporada”, agregó.

El ‘Gato’ quiere jugar la Sudamericana

“Uno siempre ve a esos clubes que juegan torneos internacionales. Es un campeonato especial para Boys por el tiempo que no va a un torneo internacional, y es una responsabilidad para nosotros y por eso también era atractivo llegar”, mencionó Cuba sobre la posibilidad de jugar el torneo internacional.

El futbolista peruano confía en repetir la buena campaña que los rosados hicieron en la Liga 1 2021. “Boys tiene esa motivación para pelear el torneo. Han buscado mantener la base del año pasado y —¿por qué no?— (intentaremos) repetir el buen desempeño o mejorarlo. Creo que tenemos plantel”. añadió.

Cuba podría jugar de carrilero

“He conversado con el profesor sobre jugar un 3-5-2 como carrilero o en una línea de cuatro como lateral. Yo soy un jugador al que el técnico y el plantel requiera. Me marcó que él no prioriza más al jugador, prioriza al ser humano”, concluyó.

Sport Boys clasificó para la Copa Sudamericana 2022 tras quedar en la séptima casilla con 37 puntos.