Real Madrid vs. Atlético Madrid: ¿cúando y dónde ver el derbi madrileño?

Real Madrid y Atlético Madrid se verán las caras este domingo 12 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un vibrante partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander. Ambos equipos llegan con la moral a tope tras clasificar a la siguiente fase de la Champions League. Revisa aquí los horarios y canales de transmisión del encuentro

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ganó a mitad de semana por 2-0 a Inter de Milán y finalizó líder de su grupo en la Liga de Campeones con cinco victorias y una sola caída. Karim Benzema no entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros , pero según medios españoles, se debería a un dolor muscular y sí llegaría al derbi madrileño.

El elenco colchonero logró el milagro en la Champions League y consiguió el boleto a los octavos de final. Los pupilos de Diego Simeone estaban últimos, pero su victoria sobre Porto en Lisboa y la derrota del Milan ante Liverpool hizo que terminara segundo en su grupo. Contra todo pronóstico salió vencedor en Portugal pese a que Luis Suárez se lesionó en dicho duelo.

Los rojiblancos han tenido una descarga de adrenalina con este triunfazo y llegarán motivados al Bernabéu; sin embargo, la lista de lesionados no para de aumentar. El delantero uruguayo solo trabajó en el gimnasio y según reportó el programa español El golazo del gol, el ‘Pistolero’ y su compatriota José María Giménez quedaron fuera del clásico .

Real Madrid vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Real Madrid vs. Atlético Madrid Champions League ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de diciembre ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 4 y Star Plus

