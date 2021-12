Paolo Guerrero ilusiona a íntimos

La ilusión íntima de ver a Paolo Guerrero con la camiseta blanquiazul el próximo año continúa latente. El delantero volvió a referirse a su futuro futbolístico, el mismo que decidirá cuando se recupere al 100% de una dolencia en la rodilla derecha.

El ‘Depredador’ estuvo presente en la ceremonia de premiación de la ADFP, que preside Óscar Romero, a los mejores del fútbol peruano y no pudo ocultar su emoción por ser parte de este evento con Alianza como campeón de la Liga 1.

“Feliz de haber estado al lado de tantas leyendas del fútbol. Es un orgullo que me hayan invitado. Es lindo cuando premian a tu equipo, o al equipo de tus amores, como campeón. Eso es lindo, no tiene precio para mí. Muy feliz de haber estado presente en esta premiación”, apuntó Guerrero.

Sobre lo que viene para él, señaló que “por ahora no puedo hablar del futuro, estoy concentrado en mi recuperación y nada más. Me pueden gustar muchas cosas, pero por ahora yo no tengo la última palabra. Quizás mi representante puede dar más detalles”.

Agregó que no descarta su llegada a Matute y hasta confesó que se ve campeón celebrando con la barra blanquiazul. “Yo no descarto nada, me mantengo trabajando y en algún momento lo definiré. El campeonar con el Comando Sur en Alianza Lima es un sueño que lo tengo intacto y espero que algún día se pueda dar”.

Guerrero está alejando de los campos, rescindió contrato con el Inter de Porto Alegre y no fue convocado por Ricardo Gareca en las últimas fechas del año de las Eliminatorias para concentrarse integrante en su recuperación. “Voy con calma, paso a paso, cada cosa en su momento; por ahora estoy trabajando en el gimnasio y más adelante espero estar corriendo, y así poco a poco espero volver a las canchas”, finalizó.

El dato

Los premiados. En la ceremonia organizada por la ADFP, el delantero blanquiazul Hernán Barcos fue elegido como el mejor jugador del año, Percy Liza el jugador revelación y Roberto Mosquera como el técnico de la Liga 1 por encima de Carlos Bustos.