Di María sobre Messi: “Tiene que adaptarse a nuevos jugadores y una nueva forma de jugar”

Comparten vestuario en la selección argentina y en el Paris Saint-Germain, por lo que han formado una gran amistad. Lionel Messi y Ángel Di María son dos de los figuras en la escuadra parisina; sin embargo, desde su llegada a Francia, la ‘Pulga’ ha tenido complicaciones para destacar en su juego, generando una serie de cuestionamientos por parte de algunos hinchas.

Precisamente, el popular ‘Fideo’, que lleva 6 temporadas en el PSG, se refirió al respecto y señaló que su compatriota ha tenido estas dificultades, ya que el estilo de juego es muy diferente al del FC Barcelona.

“Es un cambio enorme para él, que tiene que adaptarse a nuevos jugadores y una nueva forma de jugar en un PSG que juega en ataque rápido, mientras el Barça tenía la posesión del fútbol. Intentamos equilibrar un poco todo eso y él también, asegurándonos de que se adapte a nosotros y viceversa”, sostuvo en una entrevista a ESPN.

Ángel Di Mari y Lionel Messi fueron subcampeones en el Mundial de Brasil 2014. Foto: composición/ Andina

En esta misma línea, Ángel Di María habló sobre el encuentro en el que ganaron 4-1 a Brujas por la Champions League y a la expectativa que tiene la hinchada por el ‘10’ de la Albiceleste.

“Creo que en el último partido contra el Brujas demostramos que estamos bien, es normal que haya mucha expectativa con la llegada de Messi. Creo que la gente esperaba un 4 o 5 a cero todos los partidos, pero el fútbol no es eso, el fútbol es poco a poco y acomodar las piezas. A veces pasan estas cosas, creo que poco a poco nos vamos acomodando y tener la estructura más fuerte”, precisó.

Sobre la selección argentina

Finalmente, el exfutbolista del Real Madrid recordó la final de la Copa América 2021, la cual conquistaron al vencer 1-0 a Brasil, con su único tanto.