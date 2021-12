Junior Firpo sobre Ronald Koeman: “Dijo que contaminaba el grupo”

FC Barcelona quedó eliminado de la Champions League de forma prematura, con lo cual el cuadro azulgrana vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Como es costumbre cuando hay una crisis, siempre se trata de buscar responsables. En ese marco, desde Inglaterra llegaron unas declaraciones que señalan a uno de los gestores del mal momento azulgrana.

Junior Firpo, jugador de Leeds United, brindó una entrevista a un canal inglés en la que habló sobre Ronald Koeman. El técnico neerlandés fue el que inició la temporada con el cuadro culé, pero fue despedido hace algunas semanas por malos resultados.

El lateral español opinó sin tapujos sobre su exentrenador y con sus palabras lo dejó mal parado. ”Llegué a perder la ilusión por el fútbol. Había cosas con Koeman que no entendía y en ciertos momentos aparecían faltas de respeto a mí y a mis compañeros”, sostuvo.

Firpo también cuestionó la forma de trabajar del entrenador neerlandés y lo comparó con Marcelo Bielsa, su actual DT. “No entiendo que al día siguiente de un partido, cuando los suplentes entrenábamos, él se quedaba en su sala. ”No veíamos videos del rival. Ni con Valverde ni Quique ni con Koeman. Con Bielsa vemos muchos, son un extremo a otro”, expresó.

Pero sin duda lo que más mortificó al internacional español fue lo que Koeman le llegó a decir cuando le pidió explicaciones por no considerarlo. “Me dice cosas que no tienen sentido, como que entreno mal. Dijo que contaminaba al grupo. No sé en qué sentido un joven que acaba de llegar va a contaminar a un grupo que lo ha ganado todo”, sentenció.