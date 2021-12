Riquelme tras obtener la Copa Argentina: Somos el que más ganó en estos dos años

En una campaña con muchos cuestionamientos y problemas extradeportivos, Boca Juniors ganó la final de la Copa Argentina y logró cerrar de buena forma el año. Luego del partido ante Talleres, Juan Román Riquelme manifestó que realizarán un análisis de la temporada y destacó los títulos que consiguieron desde que asumió su gestión.

“Nosotros tenemos que hacer un repaso de todo el año. Nos queda el amistoso con Barcelona, cuando volvemos. Nos sentaremos con la gente que trabaja en el club, con el entrenador. Estamos muy contentos. Cumplimos dos años. Nos resulta extraño ser el que más ganó en estos dos años, ganamos tres. No tenemos las finales de los demás. Ojalá que el hincha esté contento. que valore el esfuerzo. Estamos contentos”, sostuvo el vicepresidente del club, al finalizar el duelo, a TyC Sports.

La reacción de Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors

La victoria ante el conjunto cordobés permite que el equipo de Sebastián Battaglia sume su título 71 y se mantenga como el club más ganador del fútbol argentino, por encima de River Plate (68 títulos).

Asimismo, el directivo no ocultó su emoción por ver a los aficionados festejando. “Hoy se cumplen dos años. Pasó rápido. Estamos disfrutando mucho y contentos con el hincha que pueda pasar la Navidad festejando. El sábado la cancha va a estar muy linda. Partido parejo, duro, nosotros necesitábamos ganar porque estos nos da la chance de ir a la Copa libertadores. Ver al cuerpo técnico, a los jugadores, a los hinchas festejar es muy lindo”, añadió.

El caso de ‘los intoxicados’

Hace unas semanas Edwin Cardona, Carlos Zambrano y Sebastián Villa protagonizaron un curioso episodio previo al partido ante Newell’s Old Boys. Dichos jugadores fueron anunciados como titulares, pero el día del cotejo llamó la atención que salieran en el banco de suplentes.

Ante las preguntas de la prensa, el entrenador mencionó que la decisión se debió a un caso de intoxicación, sin embargo, diversos medios informaron que ocurrieron actos de indisciplina durante la concentración.

Al respecto, el ídolo del cuadro azul y oro mencionó que no tiene conocimiento de lo sucedido: “No sé qué pasó. Yo no estuve en la concentración. No vi. Pregúntale a él”.