Verstappen calienta el GP de Abu Dhabi y arremete contra Hamilton

La Fórmula 1 llegará a su fin este domingo 13 de diciembre con el estelar del Gram Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen y Lewis Hamilton están empatados en la tabla de posiciones con 369.5 puntos cada uno y el ganador de esta última carrera se quedará con el campeonato mundial de esta temporada 2021.

El GP de Arabia Saudita fue para el piloto británico, en una corrida llena de polémicas, con dos banderas rojas, dos Virtual Safety Car y un Safety Car. El neerlandés tuvo que cederle la posición al inglés a poco del final y al parecer sigue indignado con la decisión de la FIA, ya que manifestó a medios de su país que se le trata con mayor severidad que a los demás.

Lewis Hamilton ganó el penúltimo Gram Premio de la temporada. Foto: AFP

“ Claramente las cosas no se aplican por igual a todos . Las cosas que hice para defenderme, otros dos tipos también lo hicieron, y ni siquiera recibieron una mención o una penalización. Así que no lo entiendo, porque creo que sólo estaba compitiendo fuerte”, declaró Verstappen.

“Lo que pasó, para mí, no merecía ninguna penalización, y las otras dos personas que lo hicieron no recibieron una, así que claramente soy solo yo quien lo recibe. Por supuesto, si luchas en la parte delantera la gente es un poco más crítica, supongo, pero yo no lo entiendo”, añadió.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas en el podio. Foto: AFP