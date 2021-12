Atalanta vs. Villarreal EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo de Champions League

Atalanta vs. Villarreal se juega HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, desde el Gewiss Stadium de Bérgamo. La transmisión del partido va EN DIRECTO por internet vía ESPN 4 y Star Plus a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto va a través de La República Deportes.

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas, el árbitro, junto con el delegado de la UEFA y los equipos, ha decidido aplazar el partido”, explicó la UEFA.

“El árbitro lo intentó hasta el final, habló con los dos entrenadores y entendió que no se reunían las condiciones, entre ellas para la seguridad de los jugadores y del público”, precisó por su parte Umberto Marino, director general del Atalanta, al micrófono de Prime Video.

La Dea necesita ganar al Submarino Amarillo para proseguir su periplo en la máxima competición del continente europeo, mientras que al conjunto de Unai Emery, actual campeón de la Europa League, le basta con no perder para estar en el bombo del sorteo de octavos.

Atalanta vs. Villarreal: ficha del partido

Atalanta vs. Villarreal Champions League ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 9 de diciembre ¿Dónde? Gewiss Stadium de Bérgamo ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 4 y Star Plus

¿A qué hora juega Atalanta vs. Villarreal por la Champions League?

¿Dónde ver Atalanta vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Atalanta vs. Villarreal: ¿qué canal es ESPN 4 en Perú?

¿Cómo ver Atalanta vs. Villarreal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atalanta vs. Villarreal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atalanta vs. Villarreal?

Para acceder a Star Plus y ver el Atalanta vs. Villarreal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, sino que también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Atalanta vs. Villarreal: alineaciones probables

Atalanta : Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Hateboer, Maehle, Freuler, de Roon, Pessina, Ilicic y Duván Zapata. DT: Gian Piero Gasparini.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán, Capoue, Parejo, G. Moreno, Gómez, A. Moreno y Danjuma. DT: Unai Emery.

¿Dónde se jugará el partido de Atalanta vs. Villarreal?

El lugar donde se disputará el Atalanta vs. Villarreal por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League es el Gewiss Stadium, ubicado en la ciudad de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.