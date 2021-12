León vs. Atlas: alineaciones probables de la primera final de la Liga MX

León y Atlas se verán las caras este jueves 9 de diciembre en el estadio Nou Camp de León, por la final de ida del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. En esta ocasión, el equipo esmeralda será local, pero en frente tendrá a un club que vuelve a una final luego de 22 años y que está ansioso de títulos. Mira aquí las posibles alineaciones de cada conjunto.

El entrenador Ariel Holan ha destacado en el fútbol mexicano por no tener un once fijo desde el arranque y también por su variación del sistema de juego, el cual depende del oponente. Pese a que ha perdido varias veces y no siempre ha resultado su idea, el argentino mantiene una base y ‘La Fiera’ ha conseguido clasificar a la última instancia del certamen.

León eliminó a Tigres en semifinales de la Liga MX. Foto: Twitter

Uno de esos jugadores que no le puede faltar al técnico de los Panzas verdes es Ángel Mena . El ecuatoriano es pieza fundamental en León y la gran figura de la llave de las semifinales con Tigres. Otro futbolista importante es el chileno Jean Meneses, quien resaltó con los felinos y generó bastantes jugadas de gol.

El portero Rodolfo Cota también ha sido un pilar en el cuadro verde, ya que con sus atajadas evitó una goleada en la ida con Tigres y siempre que fue requerido, respondió a la altura. Estos tres junto a Santiago Colombatto y Víctor Dávila serán titulares contra los rojinegros. Por su lado, Santiago Ormeño ha alternado en ocasiones, pero todo indica que esta vez se quedará en el banquillo de suplentes.

Por su parte, Atlas sí tiene una oncena que casi no ha cambiado mucho durante la temporada . El técnico Diego Cocca tiene como futbolistas indiscutibles a su arquero Camilo Vargas y a su dupla de delanteros conformada por Julio Furch y Julián Quiñones. Asimismo, su zaga del fondo también fue más que clave en el Apertura para alcanzar esta final.

Anderson Santamaría ha sido el pilar defensivo contra Pumas, ya que ha sacado más de una pelota en la raya y anulado a los atacantes universitarios. El peruano se ha convertido en titular absoluto este año y junto a Hugo Nervo han formado una gran pareja de centrales. Ángel Márquez, Aldo Rocha y Jairo Torres también han destacado en la volante de los zorros.

León vs. Atlas: posibles alineaciones