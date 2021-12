VER EN VIVO Manchester United vs. Young Boys, con Cristiano Ronaldo, por la Champions League

Manchester United vs. Young Boys EN VIVO se enfrentan HOY miércoles 8 de diciembre por la fecha 6 del grupo F de la Champions League desde las 3.00 p. m. (hora peruana) . El encuentro entre los red devils y el elenco suizo se jugará en el estadio Old Trafford y será televisado a través de la señal de ESPN 2 y el servicio streaming Star Plus. Asimismo, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS gracias a la cobertura especial de La República Deportes.

Manchester United vs. Young Boys: ficha del partido

Champions League Manchester United vs. Young Boys ¿Cuándo juegan? HOY miércoles 8 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Young Boys?

El encuentro entre Manchester United vs. Young Boys por la Champions League comenzará a las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Conoce la hora de inicio de este cotejo, según tu ubicación geográfica:

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Manchester United vs. Young Boys vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2, de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

Últimos enfrentamientos entre Manchester United vs. Young Boys

Manchester United vs. Young Boys: tabla de posiciones del grupo F

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Young Boys

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Alex Telles; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Sancho, Rashford y Cristiano Ronaldo

DT. Ralf Rangnick.

Young Boys: Faivre; Hefti, Lauper, Lustenberger, Lefort; Rieder, Aebischer, Martins, Ngameleu; Siebatcheu y Elia

DT. David Wagner.