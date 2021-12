Seleccionado chileno reveló que Luis Advíncula lo felicitó por su debut en eliminatorias

El volante ofensivo Joaquín Montecinos, quien debutó con la selección chilena en el cotejo frente a Perú por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022, reveló en una reciente entrevista que el lateral Luis Advíncula lo felicitó por el partido que jugó en el Estadio Nacional de Lima.

En diálogo con la cadena TNT Sports de su país, el jugador del Audax Italiano compartió algunas vivencias de su primer llamado a la Roja, desde el llanto de alegría que lo inundó junto a sus familiares, así como el “recuerdo imborrable” que le dejó enfrentar al veloz futbolista de la selección peruana.

“Va a ser un recuerdo imborrable en mi carrera. Poder cumplir y pasándome a Advíncula, es muy lindo. Advíncula es una máquina, me felicitó por lo que había hecho en ese partido. Me dijo que no todos pueden pasarle: ‘Te felicito, chileno’”, contó el delantero, según un adelanto del programa Sabor a gol.

Contra Chile en Lima, Advíncula jugó los 90 minutos del triunfo 2-0. Foto: EFE

En aquel cotejo, Montecinos ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo, poco después del gol de Sergio Peña que significó el 2-0 para la Blanquirroja. A pesar de la derrota, su actuación fue bien valorada por la prensa deportiva del país sureño, tras lo cual volvió a tener minutos en el choque contra Ecuador, cuatro jornadas más tarde.

Luis Advíncula va por la Copa Argentina con Boca Juniors

Con el peruano como parte del once titular, Boca Juniors afrontará este jueves la final de la Copa Argentina 2021 frente a Talleres de Córdoba. ‘Bolt’ tendrá la gran chance de ganar su primer título con el conjunto xeneize desde su llegada en agosto de este año, procedente del Rayo Vallecano de España.