Lapadula y su familia se alistan para recibir la Navidad con nacimiento de retablo ayacuchano

Gianluca Lapadula palpita la navidad desde su casa. El delantero ítalo-peruano atraviesa un buen momento en su carrera futbolística con su club y con la selección peruana. El artillero del Benevento acumula ocho goles y cuatro asistencias en 14 partidos jugados con el equipo que dirige Fabio Caserta en la Serie B de Italia.

El último miércoles, Lapadula publicó una imagen en su cuenta de Instagram y volvió a cautivar a sus más de un millón de seguidores que tiene en esta red social. El popular ‘Lapagol’ mostró a sus menores hijas, su árbol navideño acompañado de regalos y su nacimiento en la postal, y agregó como mensaje: “Waiting for Christmas” (esperando por la navidad) junto con el hashtag “lapafamily”.

Lo más llamativo para sus fans fue el retablo ayacuchano que tiene como pesebre. Además, en sus stories grabó un video para mostrar el nacimiento de cerca con la canción de fondo ‘‘All I want for Christmas is you’' de Mariah Carey.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula comparte tierna foto con su perro mientras se dan la mano

Lapadula y su pesebre con raíces peruanas

Lapadula y la selección peruana

Gianluca también espera volver a ser llamado por Ricardo Gareca para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, en el mes de enero, donde Perú se medirá ante Colombia y Ecuador, en condición de visitante y local, respectivamente.

El ‘Zorro’ en los dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas anotó dos goles: uno frente Bolivia (3-0) y otro ante Venezuela (1-2). En ambos compromisos fue pieza clave para que la blanquirroja consiga los tres puntos.