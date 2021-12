Atalanta vs. Villarreal CF EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde ver el duelo por Champions League?

AQUÍ Atalanta vs. Villarreal CF HOY por la fecha 6 de Champions League. El encuentro se dará en el Gewiss Stadium y está pactado para la 3.00 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 4 y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento por la Liga de Campeones.

Atalanta vs. Villarreal: posibles alineaciones

• Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, Maehle, Freuler, de Roon, Pasalic, Malinovskiy y Duván Zapata. DT: Gian Piero Gasparini.

• Villarreal CF: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán, Yeremi Pino, Gómez, Capoue, Parejo, Groeneveld y Trigueros. DT: Unai Emery.

¿A qué hora juegan Atalanta vs. Villarreal por UEFA Champions League?

Atalanta vs. Villarreal se verán las caras por la última fecha de la Liga de Campeones desde las 3.00 p. m. en las instalaciones del Gewiss Stadium este miércoles 8 de diciembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

· Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

· Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

· Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Atalanta vs. Villarreal por ESPN 4 en Perú?

Satélite

· DirecTV: canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

· Claro TV: canal 32 (SD) y Canal 1704 (HD).

Cable

· Claro TV: canal 61 (SD) y Canal 520 (HD)

· Movistar TV: canal 501 (SD) y Canal 744 (HD)

· Star Globalcom: canal 38.

¿Cómo ver ESPN 4 EN VIVO en Sudamérica?

· Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital)

· Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo)

· Chile: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD)

· Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV)

· Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union)

· Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable)

· Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV)

· Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo)

· Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Atalanta vs. Villarreal ONLINE por Star Plus?