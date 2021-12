Zubczuk tras fichar por Cienciano: “Cuando se me propuso venir, no lo dudé ni un segundo”

El guardameta Patrick Zubczuk no renovó con Universitario de Deportes y fichó por Cienciano. Los cusqueños disputarán en la próxima temporada la Copa Sudamericana, torneo en que salieron campeones en el 2003 de la mano de Freddy Ternero. El ‘rusito’ buscará recuperar la confianza en sí mismo para apoderarse del arco del cuadro incaico.

Zubczuk no tuvo un buen paso por Ate, pues las constantes lesiones lo alejaron de su mejor nivel. Solo jugó cinco partidos en todo el 2021. Tras la salida del club de sus amores llegó la propuesta del ‘Papá’ y la aceptó. El arquero se refirió a su fichaje por Cienciano y dijo que no lo dudó en mudarse a Cusco. “Todo fue muy sencillo, porque cuando se me propuso venir a Cienciano no lo dudé ni un segundo. Sé que Cienciano es un club grande con mucha historia, tiene mucha hinchada y estoy feliz de estar acá”.

“Siempre es muy bueno tener competencia, eso tiene que pasar en todos los equipos. Acá hay muy buenos arqueros y solo queda esforzarse muchísimo para pelear el puesto”, agregó.

Finalmente, Patrick mencionó que dará lo mejor de él, pero siempre priorizando que el grupo sea fuerte y unido para conseguir todos los objetivos trazados. Además, dijo que confía en que la hinchada cusqueña será fiel con el equipo y ellos (los jugadores) van a trabajar para colocar a Cienciano en el lugar que se merece.