Uruguay mantiene las esperanzas de que Gallardo tome las riendas de la selección

El 2021 está próximo a culminar y la selección de Uruguay sigue sin técnico. Tras la fecha doble de las eliminatorias de noviembre, el ente rector del balompié charrúa cesó de la dirección técnica celeste a Óscar Wáshington Tabárez. Casi un mes después de su salida, el ‘Maestro’ aun no tiene un reemplazante. Los días pasan y la próxima fecha del proceso clasificatorio se acerca.

Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, declaró al programa 100% Deporte de Sport 890 de Uruguay que la primera opción para ponerse el buzo celeste es Marcelo Gallarado. “Es el elegido y tiene nuestra total confianza”, señaló el directivo uruguayo. Sin embargo también expresó que la contratación del nuevo DT no puede pasar de la siguiente semana.

“Así como digo esto digo que los tiempos de negociación no los maneja Gallardo . La opción uno es él pero tenemos que definirlo cuanto antes pero no podemos pasar más de la semana que viene para definirlo”, sostuvo. La llegada el ‘Muñeco’ también dependerá de la disposición del técnico argentino para acercarse al acuerdo económico con la AUF.

“Es nuestro objetivo desde la primera charla. Vamos a tratar de convencerlo desde el proyecto y la calidad de jugadores de Uruguay más que desde lo económico. No podemos asumir determinados costos y eso lo dejamos claro desde el principio con el entorno de Gallardo”, explicó Casales.