Joao Villamarín tras llegar a Universitario: Es un reto grande, tal vez el más grande de mi carrera

Llegan motivados. El Club Universitario de Deportes inició su pretemporada para la próxima edición de la Liga 1 Betsson y también para la Copa Libertadores 2022. Con la mira puesta en esos campeonatos, los cremas han realizado refuerzos como Alfonso Barco, Ángelo Cayetano y Joao Villamarín.

El exjugador de Sport Boys fue presentado en una conferencia de prensa y se mostró contento con su llegada a la U. “Es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo . Uno trabaja siempre para superarse y escalar. Esta oportunidad que me dan la he estado esperando por mucho tiempo y no la quiero dejar pasar por nada”, declaró.

Villamarín reconoce que tiene una gran responsabilidad al vestir la camiseta crema. “ Sé que es un reto grande, si no es el reto más grande de mi carrera. Quiero disfrutarlo y afrontarlo con la misma responsabilidad con la que he venido haciéndola mi carrera. Sé que detrás de nosotros hay una hinchada que te va a exigir por la historia del club y por lo que significa llevar los colores de esta camiseta”, explicó el flamante fichaje.

El futbolista, quien marcó 11 tantos con la camiseta rosada en la edición pasada de la Liga 1, le envió un mensaje a la hinchada crema: “De mi parte, simplemente el compromiso y, como siempre digo, voy a dejar hasta la última gota de sudor para aportar desde donde me toque para beneficio del equipo. ¡Y dale ‘U’!”, finalizó.