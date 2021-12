Javier Zanetti: “Pude fichar por el Real Madrid, pero me identificaba con Inter”

Javier Zanetti, exjugador de la selección argentina y del Inter de Milan, es considerado una leyenda y figura del elenco italiano por sus 19 años de carrera en el Calcio. En la actualidad, ocupa el cargo de vicepresidente del conjunto neroazzurro, y en la previa del cotejo por Champions League ante el Real Madrid, contó sobre la ocasión que pudo irse a la institución madridista.

“Sí, estuve muy cerca y ya dije que me sentí honrado por el interés de un club así. Era en la época de Jorge Valdano como Director Deportivo. Pero todos saben mi historia y sabían que mi casa es el Inter. Por eso decidí quedarme aquí”, manifestó Zanetti en una entrevista para el diario Marca de España.

El excampeón con el Inter de la Champions League 2010 detalló que su salida no se dio, debido a que se sentía identificado con los colores del Neroazzurro .

Javier Zanetti ganó la Champions League con el Inter en la temporada 2009-2010. Foto: EFE

“(Me quedé por) La identificación con el Inter y el hecho de que yo también estaba jugando en un club con muchísima historia, aunque entonces tenía dificultades. Las cosas no se daban y yo no me quería ir sin dejar una huella. Era el capitán y tenía una gran responsabilidad. Y me quedé”, agregó Zanetti.

Por otro lado, el vicepresidente del Inter dijo que es un alivio jugar ante el Real Madrid estando ya clasificados a la siguiente ronda.

“Sí, enfrentar al Madrid en casa siempre es difícil porque sabe jugar este tipo de partidos. Lo bueno es que ambos estamos clasificados y jugamos sin esa presión”, señaló Javier Zanetti.