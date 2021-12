VER RB Leipzig vs. Manchester City EN VIVO: sigue el partido de la Champions League

RB Leipzig vs. Manchester City se enfrentan EN VIVO este martes 7 de diciembre a las 12.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 6 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El encuentro se jugará en el Red Bull Arena - Leipzig y será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star+. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes.

El cuadro alemán viene de golear 5-0 al Brujas en la jornada anterior y se ubica en el tercer lugar del Grupo A con cuatro unidades. Por su parte, los ingleses vencieron 2-1 al PSG y ocupan el segundo puesto de la serie con ocho puntos.

RB Leipzig vs. Manchester City: ficha del partido

Partido RB Leipzig vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Martes 7 de diciembre ¿A qué hora juegan? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 2 y Star+ ¿Dónde juegan? Red Bull Arena-Leipzig

RB Leipzig vs. Manchester City: posibles alineaciones

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer, Angelino; Nkunku, Forsberg; A Silva.

Manchester City: Steffen; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, B Silva; Mahrez, Jesus, Grealish.

¿A qué hora juega RB Leipzig vs. Manchester City?

Chile: 2.45 p. m.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 5.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido RB Leipzig vs. Manchester City?

Perú: Star+, ESPN Sur

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: GUIGO, HBO Max, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, TNT Go

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Costa Rica: Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Francia: Free, RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ France

Alemania: Servus TV, DAZN

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Mediaset Infinity, NOW TV

México: HBO Max

Paraguay: ESPN Sur, Star+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Reino Unido: BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: Univision, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el RB Leipzig vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el RB Leipzig vs. Manchester City y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo ver RB Leipzig vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver en vivo la la transmisión del RB Leipzig vs. Manchester City por internet, debes mirar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se juegan RB Leipzig vs. Manchester City?

El RB Leipzig vs. Manchester City se llevará a cabo en el estadio Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Leipzig, Alemania.