Milan perdió 2-1 ante Liverpool y quedó eliminado de la Champions League

Milan no pudo de local ante Liverpool en la sexta fecha del grupo B de la Champions League y perdió por 2-1 a manos del Liverpool. El cuadro rossonero anotó el primer gol del encuentro, pero no supo sostener la ventaja.

El primer tanto del cuadro italiano lo hizo Tomori a los 29′ de la primera mitad. Sin embargo, siete minutos después llegaría el empate por obra de Mohamed Salah.

El egipcio no perdonó y metió su gol tras pase de Chamberlain. Para la parte complementaria, Liverpool volvió a vulnerar el arco del Milan. A los 55′ apareció Origi para sentenciar el duelo con el 2-1.

Los dirigidos por Stefano Pioli intentaron reaccionar; no obstante, no realizaron un buen trabajo en ataque y cada avance fue bien controlado por la plantilla de Jurgen Klopp.

De esta manera, Liverpool clasificó a los octavos de final con puntaje perfecto mientras que Milan quedó en el cuarto lugar y eliminado de toda competencia internacional.

Resumen del Milan vs. Liverpool

Posibles alineaciones del Milan vs. Liverpool

AC Milan: Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Ismael Bennacer, Franck Kessié, Junior Messias, Brahím Díaz, Rafael Leao; Zlatan Ibrahimovic.

Liverpool: Allison; Neco Williams, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Alex Oxlade-Chamberlain, Tyler Morton, Naby Keita; Mohamed Salah, Takumi Minamino y Divock Origi.