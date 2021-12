Liverpool vs. AC Milan EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde ver el duelo por la Champions League?

AQUÍ Liverpool vs. AC Milan HOY por la fecha seis de la Champions League. El encuentro se dará en el San Siro y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 4 y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del grupo B de la Liga de Campeones.

Liverpool vs. AC Milan: historial de últimos partidos

Liverpool vs. Milan: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Milan ¿Cuándo juegan? HOY, 7 de diciembre ¿En qué canal? ESPN 4 y Star Plus ¿Dónde? San Siro ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana)

Liverpool vs. AC Milan: posibles alineaciones

Liverpool: Allison; Neco Williams, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Alex Oxlade-Chamberlain, Tyler Morton, Naby Keita; Mohamed Salah, Takumi Minamino y Divock Origi,

AC Milan: Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Ismael Bennacer, Franck Kessié, Junior Messias, Brahím Díaz, Rafael Leao; Zlatan Ibrahimovic.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. AC Milan por la Champions League?

Liverpool vs. AC Milan se verán las caras por el grupo D de la Liga de Campeones desde la 11.45 a. m. en las instalaciones del Estadio Jan Breydel este martes 18 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Liverpool vs. AC Milan por ESPN 4 en Perú?

Satélite

DirecTV: canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

Claro TV: canal 32 (SD) y Canal 1704 (HD).

Cable

Claro TV: canal 61 (SD) y Canal 520 (HD)

Movistar TV: canal 501 (SD) y Canal 744 (HD)

Star Globalcom: canal 38.

¿Cómo ver ESPN 4 EN VIVO en Sudamérica?

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo)

Chile: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD)

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV)

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union)

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable)

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV)

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo)

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Liverpool vs. AC Milan ONLINE por Star Plus?