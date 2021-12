Lewandowski sobre pedido de Messi en el Balón de Oro: “Me conmovió y me hizo feliz de verdad”

Ha pasado más de una semana desde que se desarrolló la ceremonia de Balón de Oro en París; sin embargo, hasta la fecha, aún continúan algunos comentarios sobre lo sucedido aquel día en el teatro Châtalet. Uno de los momentos que marcó este evento fue la premiación a Lionel Messi, quien se llevó el máximo galardón de la revista France Football tras superar al delantero polaco Robert Lewandowski.

Si bien la ‘Pulga’ recibió su séptimo Balón de Oro, el futbolista argentino, durante su discurso, pidió que la revista francesa otorgue este premio al atacante del Bayern Múnich por su gran desempeño en el 2020, año en el cual no se celebró este certamen debido a la pandemia por la COVID-19. Al respecto, Lewandowski se pronunció.

“Estar tan cerca y a la vez tan lejos hace que quede este sentimiento tan amargo (…) Su discurso en el acto de París, en el que expresó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz de verdad”, manifestó.

Lionel Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Foto: EFE

En esta misma línea, el ‘9′ de la selección polaca precisó que espera que lo dicho por la ‘Pulga’ pueda ser escuchado por los organizadores de la premiación.

“Estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi. Respeto y aprecio a Lionel Messi más allá de toda medida y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021″, aseguró.

Asimismo, el goleador del conjunto bávaro contó que al no ganar el Balón de Oro, varios amigos se comunicaron con él para expresarle su apoyo. Además, comentó que sintió una profunda tristeza por varios días.