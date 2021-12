HOY Lakers vs. Celtics EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la NBA 2021

VER Lakers vs. Celtics EN VIVO. Los Ángeles Lakers jugarán HOY, martes 7 de diciembre, ante los Boston Celtics por la fase regular de la temporada 2021/22 de la NBA. Este compromiso se llevará a cabo desde las 10.00 p. m. (hora peruana) en el Staples Center y contará con TRANSMISIÓN live stream de NBA League Pass. Sigue todas las incidencias del duelo del evento de basketball y mira los videos de los puntajes en el minuto a minuto del diario La República.

Lakers vs. Celtics: ficha del encuentro

Partido Lakers vs. Celtics ¿Cuándo juegan? Martes 7 de noviembre del 2021 ¿A qué hora juegan? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Staples Center ¿En qué canal? NBA League Pass

Lakers vs. Celtics: posible alineación

Boston Celtics: Dennis Schroder, Marcus Smart, Jayson Tatum, Grant Williams y Robert Williams.

Los Ángeles Lakers: Russell Westbrook, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, LeBron James y Anthony Davis.

¿A qué hora se juega Lakers vs. Celtics?

La transmisión del partido entre Lakers vs. Celtics EN VIVO empezará a las 10.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m.

México: 9.00 p. m.

Uruguay: 12.00 a. m.

Brasil: 12.00 a. m.

Paraguay: 12.00 a. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m.

España: 4.00 a. m.

Alemania: 4.00 a. m.

Italia: 4.00 a. m.

Lakers vs. Celtics EN VIVO por NBA League Pass

La contienda entre Lakers vs. Kings también lo podrás disfrutar ONLINE por INTERNET a través de las App NBA League Pass. A este aplicativo solo podrás ingresar pagando una suscripción para que obtengas un usuario y contraseña.

¿Dónde ver Lakers vs. Celtics EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Celtics, puedes ingresar al portal de NBA League Pass y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.